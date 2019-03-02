ساديو ماني يرحب بمواصلة اللعب كرأس حربة

2019/03/02 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وشارك ماني في مركز زميله المصاب المهاجم روبرتو فيرمينو وظهر اللاعب السنغالي بشكل رائع وسجل الهدف الأول بضربة رأس من مدى قريب ثم أضاف هدفاً بتسديدة رائعة بكعب القدم.وتعافى فيرمينو من إصابة في الكاحل وربما يظهر أمام إيفرتون.وقال ماني في تصريحات تلفزيونية "كنت محظوظاً بتسجيل هدفين لكن لا أهتم بذلك في الواقع.أكون سعيداً باللعب ناحية اليسار أو ناحية اليمين لكن إذا كان الفريق أو المدرب يحتاج إلى وجودي كرأس حربة فأنا مستعد من جديد".وأضاف "بكل أمانة شعرت بالدهشة ولم ألعب في هذا المركز من قبل وشعرت بالتوتر".ولدى ليفربول 69 نقطة في صدارة الدوري بعد 28 جولة ويتقدم بنقطة واحدة على مانشستر سيتي الذي سيواجه بورنموث اليوم السبت.

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