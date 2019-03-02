عبد الصمد : نطمح ان تكون ركيزة العمل المؤسساتي لإقصاء البعثيين

2019/03/02 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اكد رئيس كتلة دولة القانون النيابية “خلف عبد الصمد” ،ان جبهة مناهضة البعث في مجلس النواب و المتشكلة من عدد كبير من اعضاء المجلس خطوة متقدمة نطمح ان تكون ركيزة العمل المؤسساتي لاقصاء البعثيين.وقال عبد الصمد في تغريدة له على “تويتر” ،ان “جبهة مناهضة البعث في مجلس النواب و المتشكلة من عدد كبير ...

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