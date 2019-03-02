2019/03/02 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني في قيادة عمليات الأنبار، اليوم السبت، عن اعتقال عشرة مطلوبين في صحراء الرطبة والنخيب على الحدود العراقية السعودية غربي الأنبار.

وقال المصدر لمراسل (باسنيوز)، إن «قوات أمنية من عمليات الأنبار وحرس حدود المنطقة الثانية تمكنت من اعتقال عشرة مطلوبين خلال حملة عسكرية في صحراء الرطبة والنخيب على الحدود العراقية السعودية غربي الأنبار، وتدمر أربعة أنفاق سرية وعدد من العبوات الناسفة».

وأضاف المصدر، أن «القوات الأمنية نقلت المطلوبين الذين تم اعتقالهم إلى مركز الاحتجاز الأمني للتحقيق معهم بشكل موسع ومعرفة العناصر الإرهابية المتورطة معهم وتحديد مكان تواجدهم في الصحراء الغربية».

وأشار المصدر إلى أن «القوات الأمنية تعمل على تأمين المناطق الصحراوية بشكل يومي وتمشيط الشريط الحدودي السوري والسعودي والأردني غربي الأنبار لمنع وقوع أية خروقات أمنية محتملة».





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال عشرة مطلوبين على الحدود السعودية غربي الأنبار) نشر أولاً على موقع (باسنيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال عشرة مطلوبين على الحدود السعودية غربي الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (باسنيوز).