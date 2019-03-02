2019/03/02 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكتشاف "تاريخي" عن السياسي الــ "حاروكة" في العراق !http://www.skypressiq.net/l/41832

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. اكتشاف "تاريخي" عن السياسي الــ "حاروكة" في العراق !) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. اكتشاف "تاريخي" عن السياسي الــ "حاروكة" في العراق !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).