شذى حسون تتحدث عن البومها الاخير... الاغنية العراقية مسموعة جدا

2019/03/02 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/سكاي برس

أطلقت الفنانة شذى حسون أغنية منفردة باللهجة المغربية، وفي جعبتها الكثير من الأخبار حيث قالت إنها طرحت فيديو كليب لأغنية "واعر"، وهي باللهجة المغربية، وتعني كلمة "واعر" الرجل الذكي الجميل الذي يصعب الوصول إليه، كما شرحت.

وأشارت إلى أنها عاشت وأكملت تعليمها وبدأت حياتها العملية في المغرب.

وتستمع حسون حالياً لأكثر من لحن، كي تختار المناسب منها تحضيراً لأغنيات جديدة باللهجة الخليجية.

وقالت: "الأغنية الخليجية لها جمهورها وسوقها، وهي في طليعة الأغنيات في العالم العربي".

ونوّهت حسون في السياق نفسه إلى أن هناك أكثر من أغنية حققت لها انتشاراً خليجياً ذكرت منها "ولهانة"، و"شاغلها"، و"وعد"، و"عرقوب" و"مزعلني".

في ذات السياق تستعد الفنانة شذى لتصوير أغنيات ألبومها التراثي، والذي تم تسجيله في بغداد، ورأت أن الأغنية العراقية أصبحت مطلوبة في كل وقت ومكان، وهي مسموعة جداً اليوم.

من جهة ثانية، أكدت أنه لا مانع لديها من تقديم برنامج تلفزيوني يوماً ما، شرط أن تكون الفكرة جيدة وتتلاءم مع شخصيتها ومسيرتها الفنية.

وبخصوص ما إذا كنا سنراها عروساً في 2019، قالت: "ممكن..



وكل شيء قسمة ونصيب، أنا أتمنى الاستقرار في الحياة وتكوين عائلة".





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