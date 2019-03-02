أمنية الأنبار تكشف حقيقة اعدام داعش ثلاثة من أهالي الرطبة

2019/03/02 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، اليوم السبت، حقيقة قيام تنظيم داعش الارهابي بإعدام ثلاثة من أهالي قضاء الرطبة.

وقال رئيس اللجنة نعيم الكعود لشفق نيوز ان "تنظيم داعش قام قبل فترة بخطف عدد من الأهالي في النخيب، وتم قتل بعضهم واطلاق سراح البعض، كما بقى بعد المختطفين لدى التنظيم، لم يعرف مصيرهم".

واضاف الكعود ان "هؤلاء الثلاثة من الرطبة هم من الذين تم اختطافهم من النخيب قبل أيام، ونتوقع قيام داعش باعدامهم في نفس وقت اعدام الاخرين، لكن لم يعلن عن ذلك في وقتها".

وأكد ان "مجالس العزاء للقتلى مقامة حاليا من قبل ذويهم، بعد العثور على جثثهم".

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