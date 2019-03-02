البيشمركة: القوات العراقية ليس بمقدورها حماية المناطق المتنازع عليها

2019/03/02 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد رئيس اركان قوات البيشمركة الفريق جمال ايمينكي يوم السبت ان اللجان المشكلة بين وزارة البيشمركة، قوات الجيش مستمرة في اعمالها، محذرا ان داعش اصبح يشكل خطرا جديا على المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم، والقوات العراقية ليست لها القدرة على حمايتها.

وقال الفريق ايمينكي في تصريح صحفي انه في ما يتعلق بالمناطق الكوردستانية خارج الحدود الادارية للاقليم تشكلت مجموعة من اللجان بين وزارة البيشمركة و وزارة الدفاع، وهي مستمرة في اعمالها وتجري مسحا شاملا لتلك المناطق وفي أي وقت يستكملون فيه اعمالهم فستعقد اجتماعا لبحث نتائج اعمال اللجان".

واضاف ان "داعش لا يشكل خطرا على اقليم كوردستان لان مواقع الدفاع لقوات البيشمركة تم احكامها بشكل جيد، ولن يستطيع التنظيم القيام بأية عمليات ضد الاقليم"، مستدركا القول ان "داعش يشكل تهديدا كبيرا على المناطق التي تحت حماية القوات العراقية خاصة المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم".

وتابع ان تنظيم داعش يشكل خطرا على تلك المناطق وخاصة: مخمور، وكركوك، والموصل وسنجار وهي التي لا تتواجد بها قوات البيشمركة باستثناء القوات العراقية التي ليست بمقدورها توفير الحماية اللازمة لها.

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