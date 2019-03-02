2019/03/02 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عزيز الخزرجي… تكريم ألجّناة و المنافقين بمن فيهم البعثيين و ضباط الجيش العراقي و المخابرات و غيرهم من أعضاء الأحزاب؛ بات نهجاً عراقياً ثابتاً و قانوناً يُبرهن من خلاله المسؤول و الحاكم المتحاصص بتطبيقه هويته الخيانيّة لأسياده الحاكمين مقابل راتب ضخم و بناء بيت فخم و تحقيق مصالحه و تقاعده من خلال آلتسلط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكريم الجناة؛ نهج عراقيّ ثابت!) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكريم الجناة؛ نهج عراقيّ ثابت!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).