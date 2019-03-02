تأكيدات بقيام “داعش” بنحر 50 ايزيدية في سوريا

2019/03/02 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرت المديرية العامة لشؤون الايزيدية، السبت، بقيام عصابات “داعش” الإجرامية بنحر 50 مختطفة ايزيدية في مدينة الباغوز شرقي سوريا، فيما عدت الأمم المتحدة بأنها جزء

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