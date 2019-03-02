2019/03/02 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير مركز الاطراف الاصطناعية في مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار سعيد مرضي، اليوم السبت، عن استقبال أكثر من 500 مدني فقدوا اطرافهم نتيجة العمليات الارهابية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز الاطراف الاصطناعية في الفلوجة يتمكن من معالجة اكثر من 500 مدني) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز الاطراف الاصطناعية في الفلوجة يتمكن من معالجة اكثر من 500 مدني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).