بابل: شرطان امام عودة نازحي جرف الصخر

2019/03/02 | 16:14

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سومر نيوز: بغداد..



رفضت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل، السبت، اقتصار المبالغ الممنوحة للمناطق المتضررة على ناحية جر...

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