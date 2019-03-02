انخفاض في درجات الحرارة وامطار متفاوتة هي اخر تحديثات حالت الطقس في العراق

2019/03/02 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشير آخر توقعات حالة الطقس، السبت، إلى هطول أمطار متفاوتة من حيث الغزارة على مناطق واسعة من العراق، يصاحبها انخفاض لدرجات الحرارة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي.

جاء ذلك وفق تدوينة للمتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطيه نشرها في حسابه على فيسبوك اليوم، 2 آذار 2019.

واضاف ان "اجواء صافية نسبيا في معظم المدن عدا بعض مناطق الشمال فانها تشهد سحبا متفرقة"، موضحا أن "الطقس يميل للبرودة نسبيا في مدن الوسط والجنوب وبارد في مدن الشمال".

وتوقع أن "تستمر فرص هطول الثلوج في شمال السليمانية وشرق دهوك، يصحبها مطر خفيف نهار ومساء اليوم".

ولفت المتنبئ الجوي إلى انه "خلال ساعات الليل تتأثر مناطق شمال البلاد بامتداد منخفض جوي، وفرص هطول الامطار تبدأ في وقت متأخر من هذه الليلة في الموصل خصوصا شمالها وغربها مصحوبة ببعض الغزارة".

وتابع ومن "ثم تمتد الامطار فجر الاحد والصباح لتشمل دهوك واربيل فقط حسب التوقعات وتستمر نهار يوم الاحد ايضا" .

تشير آخر توقعات حالة الطقس، السبت، إلى هطول أمطار متفاوتة من حيث الغزارة على مناطق واسعة من العراق، يصاحبها انخفاض لدرجات الحرارة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي.

جاء ذلك وفق تدوينة للمتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطيه نشرها في حسابه على فيسبوك اليوم، 2 آذار 2019.

واضاف ان "اجواء صافية نسبيا في معظم المدن عدا بعض مناطق الشمال فانها تشهد سحبا متفرقة"، موضحا أن "الطقس يميل للبرودة نسبيا في مدن الوسط والجنوب وبارد في مدن الشمال".

وتوقع أن "تستمر فرص هطول الثلوج في شمال السليمانية وشرق دهوك، يصحبها مطر خفيف نهار ومساء اليوم".

ولفت المتنبئ الجوي إلى انه "خلال ساعات الليل تتأثر مناطق شمال البلاد بامتداد منخفض جوي، وفرص هطول الامطار تبدأ في وقت متأخر من هذه الليلة في الموصل خصوصا شمالها وغربها مصحوبة ببعض الغزارة".

وتابع ومن "ثم تمتد الامطار فجر الاحد والصباح لتشمل دهوك واربيل فقط حسب التوقعات وتستمر نهار يوم الاحد ايضا" .

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