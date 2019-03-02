2019/03/02 | 16:14

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قوة عسكرية تابعة لـ "مقتدى الصدر" تكشف عن عملية عسكرية أجرتها بعد مقتل عدد من أفرادها

متابعة -

كلمة

كشف صفاء التميمي، المتحدث باسم "سرايا السلام" التابعة

لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم السبت، نتائج عملية عسكرية

مشتركة، أجرتها عقب مقتل عدد من مقاتليها، بانفجار عبوة ناسفة في

صلاح الدين.

وقال التميمي في حديث أوردته وكالة بغداد اليوم، إن "سرايا السلام

بالاشتراك مع الشرطة الاتحادية والجيش العراقي قامت بعمليات

(ياليتنا كنا معكم)، الأمنية، التي استهدفت منطقة المصب وكانت عملية

مشتركة بأسلوب المطرقة والسندان، الجيش والشرطة الاتحادية من جانب

وسرايا السلام من جانب آخر".

ولفت إلى أن "العملية شهدت قتل اثنين من قادة داعش المدعو، رعد

الوضحة وكذلك المدعو أبو طيبة، ولدى سرايا السلام تصوير فديو يثبت

تورط الشخصين بعمليات اجبار الأهالي على الالتحاق بصفوف داعش".

وأشار الى أن "العملية شهدت اعتقال عدد من المطلوبين والمنتمين

لداعش واغراق عدد من الزوارق التي كان يستخدمها المجرمون في

عملياتهم في حوض الثرثار وتمشيط الساحل الشرقي من بحيرة الثرثار

بطول 75 كم وإعادة الانتشار بطريق رابط بين منشأة المثنى وشارع

وضبان بطول 35 كم وكذلك رفع عدد من العبوات الناسفة ومصادرة عدد من

النواظير والكاميرات والأسلحة والذخيرة".

وبين، أن "المنطقة التي أجريت فيها عملية (ياليتنا كنا معكم) تقع

بين حدود عمليات سرايا السلام وحدود عمليات شرق الانبار، وتبعد

حوالي 70 كم عن مركز مدينة سامراء".

واكد، أن "العملية استغرقت 72 ساعة وتم إنجازها بنجاح دون إعطاء

شهيد او جريح"، مبينا أن "العملية أعد لها بشكل مسبق، والظروف لم

تكن مواتية، وبعد استشهاد ثلة من سرايا السلام انطلقت العمليات".

وكانت السرايا فقدت 10 من مقاتليها، بينهم القيادي حسين عطية،

بانفجار عبوة ناسفة في قاطع سامراء.

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