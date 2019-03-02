2019/03/02 | 16:14

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حزب الفضيلة يطالب بمحاسبة "العبادي" بسبب "مواقع إباحية"

بغداد -

كلمة

اعتبر القيادي في حزب الفضيلة الاسلامي مهند العتابي يوم

السبت ان حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مُلزَمة بحجبِ المواقع

الاباحية بقرار رئاستي البرلماني والجمهورية.

وقال العتابي في بيان حصل موقع كلمة

الإخباري على نسخة منه، إن "من القرارات الاجتماعية

المهمة التي اتخذها مجلس النواب العراقي في دورته السابقة هو قرار

رقم (٥٤) لسنة ٢٠١٥ والذي اقرته رئاسة الجمهورية واصدرته الاخيرة

بقرار رئاسي في ٢٠١٥/٢/١٦ وتم نشره في جريدة الوقائع العراقية

بالعدد (٤٣٩٣) بتأريخ ٢٠١٥/١٢/٤ هو قرار إلزام الحكومة الاتحادية

بإصدار التعليمات المُلزِمة الى الهيئات الحكومية وغير الحكومية

بتنظيم عمل شبكات الانترنيت وإلزامها بحجب المواقع الاباحية حفاظا

على المصلحة العامة".

وأضاف العتابي، أنه "بهذا القرار تكون حكومة عبد المهدي مُلزَمة

بحجبِ المواقع الاباحية بقرار رئاستي البرلمان والجمهورية وتكون

الحكومة السابقة على طاولة المحاسبة القانونية لعدم تنفيذها هذا

الإلزام".

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