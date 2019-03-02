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العراق يشارك باجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس

العراقسياسة

العراق يشارك باجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس

السبت 2 مارس 2019 - 15:53

العراق يشارك باجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس

كشف وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن مشاركة العراق في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد في جمهورية تونس، والمقرر عقده يوم غدا الاحد.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته "الغدير"، ان " وكيل وزارة الداخلية الاقدم عقيل محمود الخزعلي والوفد المرافق له وصل الى جمهورية تونس لتمثيل العراق في اجتماع وزراء الداخلية العرب، وكان في استقبال سيادته عدد من المسؤولين".واضاف انه "من المؤمل ان تنطلق اعمال الاجتماع السادس والثلاثين للمجلس يوم غد الأحد، لمناقشة عدد من المواضيع على جدول الاعمال بمشاركة وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة المستوى".انتهى...س ح

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