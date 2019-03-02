2019/03/02 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية ايقاف ومعاقبة احد افراد حماية محافظ نينوى قام بالاعتداء على مدير مدرسة في الموصل .وذكرت الوزارة ان ” تم استحصال الموافقات القضائية بعد حادثة اعتداء احد افراد حماية محافظ نينوى على مدير مدرسة الفتوة في المحافظة ، وتم توقيف المعتدي في موقف انضباط الشرطة وفقا لأحكام المادة ٢٢٩ من قانون العقوبات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تقاضي احد عناصر حماية محافظ نينوى اعتدى على مدير مدرسـة في الموصـل) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تقاضي احد عناصر حماية محافظ نينوى اعتدى على مدير مدرسـة في الموصـل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).