الهجرة : هناك ما يقرب من 95 ألف عائلة ما زالت تقطن بعموم مخيمات النزوح في البلاد

2019/03/02 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 2آذار / مارس:كشف المتحدث بأسم وزارة الهجرة والمهجرين ، السبت ، عودة ما لا يقل عن 4 ملايين نازح إلى ديارهم بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي حتى الآن.

وتابع المتحدث ستار نوروز ” ما زال هناك نحو 465 ألف نازح يسكنون بمخيمات النزوح.وبحسب المؤشرات التي لدى الوزارة فان ما يقرب من 95 ألف عائلة ما زالت تقطن بعموم مخيمات النزوح في البلاد ، إلا أن الوزارة تسعى قدر المستطاع لإجراء مسح للوقوف على الأعداد الحقيقية المتبقية منهم “، مشيرا الى ، أنها ” بانتظار توجيهات رئيس الوزراء للتعامل مع ملف عوائل الإرهابيين العراقيين في البلد ودول الجوار، اذ لم تصدر أية توجيهات حتى الان تحدد واجبات ودور الوزارة بهذا الشأن”.



انتهى اح

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