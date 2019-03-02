أمانة بغداد تنذر أصحاب البسطات في الكرادة لمدة اسبوع

2019/03/02 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 2 آذار / مارس: وجهت أمانة بغداد، السبت، انذاراً ﻷصحاب البسطات والمحال في الكرادة وسط بغداد ، مضيفة ” الى اصحاب البسطات وتجاوزات المحال في الكرادة/ داخل، تنذركم امانة بغداد/ دائرة بلدية الكرادة لمدة اسبوع واحد فقط، لتصريف بضاعتكم”.

وتابعت في بيان لها ، أنه ” سيتم رفع جميع تجاوزات الارصفة والبسطات واتخاذ الاجراءات القانونية بحقكم”، لافتا الى أنه “قد اعذر من انذر”مشيرة الى ، ان ” المنطقة شهدت قبل يومين حملة جديدة لإزالة التجاوزات”.انتهى اح

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