2019/03/02 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، اليوم السبت، محادثات مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تناولت عملية السلام في اليمن وأوضاع حقوق الإنسان بالمملكة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير خارجية بريطانيا يبحث اتفاق ستوكهولم مع الجبير وهادي) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير خارجية بريطانيا يبحث اتفاق ستوكهولم مع الجبير وهادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).