قريبا... طباعة اللحم أو السمك في محطة الفضاء الدولية

2019/03/02 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن لمؤسسي الطابعة الحيوية الفضائية "3D Bioprinting Solutions" إرسال خلايا من لحم البقر أو السمك إلى محطة الفضاء الدولية لإجراء تجارب على طبع اللحوم الكاملة منها في أغسطس/آب القادم.

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