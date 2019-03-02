2019/03/02 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السفير التركي لدى العراق، فاتح يلدز، عن نية الرئيس رجب طيب أردوغان زيارة بغداد، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في التقريب بين البلدين وفتح مجالات تعاون أكبر بين أنقرة وبغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير التركي لدى بغداد يحدد موعد زيارة أردوغان إلى العراق) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير التركي لدى بغداد يحدد موعد زيارة أردوغان إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).