2019/03/02 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال إرهابيين اثنين ينتميان لما يسمى جند الخلافة بالصقلاوية

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