استشهاد ضابط واصابة اخرين بانفجار ناسفة جنوب غربي كركوك

2019/03/02 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، السبت، باستشهاد ضابط واصابة اثنين اخرين بانفجار عبوة ناسفة جنوب غربي كركوك.

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