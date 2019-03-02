توجيه قضائي بمحاسبة مرتكبي جرائم المخدرات والتسول والإساءة بمواقع التواصل

2019/03/02 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مجلس القضاء الأعلى، السبت، بمحاسبة مرتكبي جرائم المخدرات والتسول والإساءة بمواقع التواصل الاجتماعي.

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