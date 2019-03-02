البرلمان يعلن موعد استئناف أعماله للفصل التشريعي الثاني

2019/03/02 | 16:17

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- خاص

أكد السياسي الكردي محمود عثمان، السبت (2 اذار 2019)، أن إقليم كردستان يدار عملياً من قبل جهتين رئيسيتين، فيما أشار الى أن حكومة الإقليم هي مجرد واجهة رسمية فقط.

وقال عثمان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "إقليم كردستان ي

بغداد اليوم- كردستان

أكد نائب رئيس اركان البيشمركة، اللواء قارمان كمال، السبت (2 اذار 2019) انه بعد صدور أمر ديواني من رئاسة الوزراء، فأن اللجان المشتركة من قبل وزارة الدفاع الاتحادية ووزارة البيشمركة باشرت اعمالها للقيام بالمسح الميداني في مناطق

بغداد اليوم- بغداد

دعا الأمين العام لحزب العراق هويتنا، كامل نواف الغريري، السبت (2 اذار 2019)، الكتل السياسية الى تجديد الثقة بقاسم الاعرجي وزيرا للداخلية، مؤكداً أن الكتل السياسية ترفض توليه المنصب من جديد كونه "مهني غير طائفي".





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