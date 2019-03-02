2019/03/02 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فريق نادي الصناعات الكهربائية يفوز على نفط الوسط 5-3 في دوري كرة الصالات والتي أقيمت في النجف الاشرف

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