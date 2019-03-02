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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الهجرة تفتتح مع منظمة دولية مركزين لإعادة تأهيل النازحين العائدين إلى نينوى

02/03/2019 15:48:00 PM |

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واع / بغداد / ز .ا

اعلنت وزارة الهجرة والمهجّرين، السبت، عن افتتاحها بالتعاون معَ منظمة الهجرة الدولية (iom) مركزين رئيسيين لإعادة تأهيل وتمكين النازحين العائدين إلى نينوى وتزويدهم بمشاريع مدرة لتأمين مصادر الرزق وسبل الحياة الكريمة.

وذكر بيان لمدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) أن "المركزين سيلعبان دورا مهما في تأهيل العوائل العائدة من خلال مشاركتهم الدورات العملية واكتسابهم خبرات لتنفيذ مشاريعهم".

وتابع ان "المركزين تم افتتاحهما في الجانب الايسر من مدينة الموصل وقضاء الحمدانية"، مشيرا الى أن "ستة مراكز أخرى سيتم افتتاحها للغرض نفسه اثنين في محافظة ديالى ومثلهما في صلاح الدين وواحدا في كركوك والأخر في محافظة الأنبار".

ونوه الى، أن "المراكز ستتولى تقديم المساعدات والتدريب للنازحين ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل بعد العودة الى مناطق سكناهم الاصلية".

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