شاهد قس يدعي قدرته على إحياء الموتى

2019/03/02 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للقس “ألف لوكاو” من جنوب إفريقيا، يظهر فيه وهو يدعي قدرته على إحياء الموتى، وكان يقف وسط عدد كبير من الأشخاص وأمامه تابوت بداخله رجل، ثم قرأ بعض الكلمات الغريبة ثم استيقظ الرجل الذي كان المفترض أنه ميتا.

وقالت إحدى أقارب الرجل الذي كان في التابوت، إنه أصيب بالمرض وبدأ يسعل بشدة الجمعة الماضي، ما دفعها لاصطحابه إلى المستشفى ولكنه توفي هناك، وطلب القس “لوكاو” منهم أن يأتوا بالرجل من دار الجنائز وهو ما تم بالفعل، لينهض الرجل فجأة من التابوت وعيناه مفتوحتين، وفقا لصحيفة “التايمز” بجنوب أفريقيا.

والقس “ألف لوكاو” هو أحد قساوسة جنوب أفريقيا، وأسس كنيسة “إلويا” في عام 2002 بمدينة جوهانسبرج، إذ أشيع عنه أنه يشفي المرضى ويعيدهم من الموت، وتقدر ثروته بنحو مليار دولار حيث يعد أغنى قس في العالم.

ولفت “ألف” انظار الكثيرين بسيارته الفاخرة وطائرته الخاصة، كما أنه يمتلك سيارة “رينج روفر” ودراجة نارية على أعلى مستوى، ويتباهى دائما برحلاته حول العالم داخل طائرته.

وتحول فيديو القس “لوكاو” الذى أدعى فيه قدرته على إحياء الرجل، إلى تحدى ساخر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبادل رواد “السوشيال ميديا” العديد من الفيديوهات التي يظهر فيها شخصين يدعى أحدهما أنه ميت ويقوم الأخر بتمثيل ما فعله القس “لوكاو” في الفيديو ليستيقظ الشخص الذي أدعى الوفاة.

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