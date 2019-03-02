2019/03/02 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

facebook

فيفي عبده

أشعلت الراقصة فيفي عبده، غضب المصريين بنشرها فيديو رقص مثير للجدل على صفحتها رغم مرور يومين فقط على كارثة محطة مصر، والتي أدت لمقتل وجرح العشرات.

إقرأ المزيد

وظهرت فيفي وهي ترتدي فستانا أسود مفتوح الصدر، وبدت تتمايل وترقص على نغمات أغنية سلامي للمطرب العراقي كاظم الساهر بشكل مثير.وتسبب هذا المقطع في هجوم حاد على الراقصة، وطالبها المتابعون باحترام سنها، ومراعة دماء المصريين الذين راحوا ضحية لحادث القطار في محطة مصر، فيما اعتبر آخرون تمايلها رقصا تعبيريا عن حزنها على ضحايا القطار.المصدر: انستغرام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. فيديو مثير للجدل للراقصة فيفي عبده يشعل غضب المصريين) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. فيديو مثير للجدل للراقصة فيفي عبده يشعل غضب المصريين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).