عقب الاعتداء على مدير مدرسة.. توقيف أحد أفراد حماية محافظ نينوى

2019/03/02 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ يغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، توقيف أحد أفراد حماية محافظ نينوى، عقب الاعتداء على مدير مدرسة في المحافظة.

وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “في إطار سعي وزارة الداخلية وحرصها على سيادة القانون لتشمل أحكامه جميع المواطنين ومعاقبة كل شخص يخالف أحكامه بغض النظر عن وظيفته ومكانته أو أي شيء آخر وبناءً على اعتداء أحد أفراد حماية محافظ نينوى على مدير مدرسة الفتوة في المحافظة فقد بادرت مديرية الشؤون الداخلية وعلى الفور باستحصال الموافقات القضائية وتوقيف المعتدي في موقف انضباط الشرطة”.

وذكر البيان، ان “التوقيف تم وفقا لأحكام المادة ٢٢٩ من قانون العقوبات العراقي تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقه”، مشيرة الى ان “الإجراءات تمت بتعاون مطلق من قبل المحافظ ومتابعة مستمرة لقائد شرطة محافظة نينوى”.

وأكدت وزارة الداخلية، انها “لن تتهاون مع اي مخالف لاحكام القانون أو من يعتقد أنه في مكانة تبعده من المساءلة القانونية”.

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