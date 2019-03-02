البيت الأبيض: قمة محتملة بين ترمب ونظيره الصيني نهاية الشهر الجاري

2019/03/02 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلن لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، أنه من المحتمل أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، في ولاية فلوريدا قبل نهاية مارس/آذار الجاري.وأضاف كودلو في مقابلة مع قناة "فوكس بينزس" الأمريكية، الجمعة، إنه من المحتمل أن يوقع الرئيسان اتفاقاً تجارياً في منتجع "مار آلاغو" بفلوريدا، الذي يملكه الرئيس الأمريكي.وتابع المسؤول الأمريكي أنه "لم يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن، لكن الأمر محتمل إلى حد كبير".وأشار إلى أن ذلك ترتب على التقدم الذي شهدته المحادثات التجارية التي تجري حالياً بين الجانبين.ونشر ترمب تغريدتين على حسابه بتويتر، اليوم السبت، أشاد فيهما بسير المحادثات التجارية، وقال ترمب: "المحادثات التجارية تمضي قدما بشكل جيد".وأضاف: "طلبت من الصين رفع كل الرسوم فوراً على كل منتجاتنا الزراعية بناء على حقيقة أننا نمضي قدما في محادثات تجارية جيدة، وبالتالي لم أقم بإقرار الدفعة الثانية من زيادة الرسوم في أول مارس/آذار".وسبق للرئيس الأمريكي أن لوح بزيادة رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 بالمائة بحلول مطلع مارس/آذار، حال عدم تسوية الخلافات بين أكبر اقتصادين في العالم، ولم ينفذ ترامب ذلك.وتطلب الولايات المتحدة من الصين، الحفاظ على قيمة "اليوان" مستقرة، لتحييد أي جهد من جانب بكين لخفض قيمة عملتها لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية، وفقا لمصادر مطلعة على المحادثات الجارية.وتقول الحكومة الصينية إنها لن تستخدم اليوان كأداة للتعامل مع النزاع التجاري.

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