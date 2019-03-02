البرلمان يعلن موعد استئناف جلسات الفصل التشريعي الثاني

2019/03/02 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… أعلن مدير عام الدائرة البرلمانية محمد ابو بكر, السبت, عن موعد استئناف جلسات الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.وقال بو بكر في بيان تلقت وكالة / المعلومة /، نسخة منه, إن “مجلس النواب سيستأنف أعمال جلساته للسنة التشريعية الاولى, الفصل التشريعي الثاني, يوم السبت الموافق التاسع من شهر آذار الجاري, الساعة الواحدة […]

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