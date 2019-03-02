2019/03/02 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..ألقت القوات الأمنية ،السبت، القبض على اثنين من إرهابيي ما يسمى بجند الخلافة في الصقلاوية، بمحافظة الانبار.وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان تلقى / الأنصار/ نسخة منه إن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة 10 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 40 ووفق معلومات استخبارية دقيقة، ألقت القبض على اثنين من ما يسمى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على اثنين من إرهابيي ما يسمى بجند الخلافة في الانبار alansaar.

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