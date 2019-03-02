بلومبيرغ: احتجاز معتقلات الرأي في السعودية أصبح رمزًا لحملة القمع السياسي التي يقودها بن سلمان

2019/03/02 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكدت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، إن احتجاز معتقلات الرأي في المملكة السعودية أصبح رمزًا لحملة القمع السياسي التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان.وقالت الوكالة في تقرير لها، إن “احتجاز معتقلات الرأي أصبح رمزا لحملة القمع السياسي التي يقودها محمد بن سلمان، الذي اعتقل العشرات من النقاد المحليين – الليبرالي والمحافظ – بمن فيهم […]

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