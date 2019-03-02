لجنة نيابية: هناك قوانين معطلة منذ 13 سنة..والظروف مواتية لإقرار المحكمة الاتحادية

2019/03/02 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة القانونية النيابية، السبت، وجود قوانين معطلة منذ 13 سنة دون اقرار، فيما اشارت الى ان الظروف مواتية لاقرار قانون المحكمة الاتحادية.

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