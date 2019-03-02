ديربي لندن.. أرسنال 1-0 توتنهام.. هدف ملغي

2019/03/02 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دولية : الفرات نيوز} انتهى الشوط الأول من ديربي لندن بين أرسنال وتوتنهام هوتسبر، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.بتغلب ارسنال بهدف واحد مقابل لاشيء.وكاد لاكازيت مهاجم الأرسنال أن يسجل الهدف الأول لفريقه في بداية المباراة ولكن تسديدته ابتعدت عن مرمى لوريس حارس توتنهام.

وشهدت الدقيقة 16 من عمر اللقاء، تمريرة رائعة من لاكازيت وضعت زميله آرون رامسي في انفراد تام بحارس توتنهام، وقام رامسي بمراوغة لوريس وتسديد الكرة في الشباك الخالية ليُعلن عن الهدف الأول لأرسنال في الديربي.وفي الدقيقة 24 من زمن المباراة، قام حكم اللقاء بإلغاء هدف لتوتنهام عن طريق المهاجم الإنجليزي هاري كين بسبب التسلل.وكان كريستيان إيريكسن لاعب توتنهام قريباً من إحراز هدف التعادل في المباراة في الدقيقة 30، بعدما تلقى تمريرة رائعة من داني روز وقام بتسديد كرة أرضية قوية مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى أرسنال.أليكس أيوبي لاعب أرسنال أضاع فرصة تعزيز النتيجة بهدف ثاني للجانرز في الدقيقة 42، بعدما راوغ دفاع توتنهام وسدد تسديدة رائعة، نجح لوريس في التصدي لها ببراعة وأخرجها إلى خارج منطقة الجزاء.ويحتل أرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة، بينما يأتي توتنهام في المركز الثالث برصيد 60 نقطة.وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:أرسنال: لينو - موستافي - سوكراتيس - كوسيلني - مونريال - جندوزي - تشاكا - رامسي - أيوبي - مختاريان - لاكازيت.توتنهام: لوريس - تريبيير - ألدرفيليد - سانشيز - فيرتونجين - روز - وانياما - سيسوكو - إيريكسن - سون - هاري كين.

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