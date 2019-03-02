مجلس النواب يستأنف جلسته السبت المقبل

2019/03/02 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} يستأنف مجلس النواب جلسته التشريعية الاولى من الفصل التشريعي الثاني السبت المقبل.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" المجلس يستأنف اعمال جلساته للسنة التشريعية الأولى من الفصل التشريعي الثاني السبت المقبل الموافق ٩ اذار الجاري".وأضاف ان" الجلسة ستعقد في تمام الساعة الواحدة ظهرا".انتهى

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