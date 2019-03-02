شرطة المثنى تعلن عن تنسيق امني مشترك لتأمين مناطق البادية

2019/03/02 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… اعلن قائد شرطة المثنى اللواء سامي سعود ،السبت، عن وجود تنسيق مشترك مع قيادتي الشرطة في النجف والانبار فضلا عن هيئة الحشد الشعبي، لتأمين مناطق البادية المحاذية لتلك المحافظات.وقال سعود في بيان اطلعت عليه / المعلومة/، إن “الأجهزة الأمنية في المثنى تنسق مع نظيرتها في المحافظات المجاورة لتأمين مناطق البادية”.وبين […]

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