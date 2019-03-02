العراق يحقق اكتفاء ذاتيا لأهم مادة غذائية

2019/03/02 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رجح وزير الموارد المائية السابق الخبير في الاقتصاد الزراعي حسن الجنابي يوم السبت بان يحقق العراق اكتفاء ذاتيا بمحصول القمح خلال العام الحالي.

وقال الجنابي اليوم، ان "العراق من المستوردين الكبار لمحصول القمح"، مستدركا القول "لكنني اعتقد ان انتاج هذا العام قد يسد حاجة السوق المحلي بسبب الأمطار والخزين المائي الممتاز الذي تحقق هذا الموسم والذي يبلغ حاليا اكثر من 26 مليار متر مكعب، بزيادة مقدارها 15 مليار مترا مكعبا عن الماضي بهذا الوقت".

وتابع بالقول "اعتقد ان خزينة الدولة بامكانها توفير نصف مليار دولار عن استيرادات القمح على افتراض 210$ للطن الواحد".

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