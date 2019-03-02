تقرير: الرئاسة الجزائرية تعلن قرارات سياسية هامة اليوم

2019/03/02 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ذكر تقرير حديث أن مؤسسة الرئاسة الجزائرية بصدد إعلان قرارات سياسية هامة خلال الساعات المقبلة، وسط تصاعد التظاهرات ضد فكرة ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة بالدولة العربية.





وأفادت مصادر، اليوم السبت، أن أحزاب المعارضة في الجزائر تناقش بالوقت الراهن اقتراح الانسحاب الجماعي من الانتخابات القادمة، وفقاً لموقع "العربية".





وذكرت روسيا اليوم، أن مصدر طبي أكد وصف حالة الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، المتواجد في جنيف، بالحرجة جداً، منوهاً إلى أنه كان من المفترض أن يجري عملية جراحية ولكن وصعه الصحي لم يسمح.





والجدير بالذكر، أن الرئيس الجزائري متواجد الآن في الطابق التاسع في مستشفى جنيف الجامعي.





وتشهد دولة الجزائر، بالفترة الأخيرة تصاعد لوتيرة التظاهرات والاحتجاجات المناهضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة لرئاسة الدولة العربية.





وتشير تقارير صحفية، إلى أن التظاهرات وصلت بالأمس الجمعة إلى قرب قصر الرئاسة في الجزائر، وقابلتها الشرطة بقنابل مسيلة للدموع.





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