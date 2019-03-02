التعليم العالي في اقليم كوردستان تصدر توضيحا بشأن ملف

2019/03/02 | 16:44

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شفق نيوز/ اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان يوم السبت بيانا توضيحا بشأن ما يخص ملف "الوثائق الجامعية المزورة" التي نشرها رئيس جامعة محافظة حلبجة، فيما اعلنت انها مطلعة على هذا الملف، شددت انه لا يمكن اتهام اي شخص او جهة بهذا الملف ما لم تحسم الجهات المعنية موقفها منه.

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