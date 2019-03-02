الأردن: نعمل حاليا على استيراد 10 الاف برميل من النفط العراقي

2019/03/02 | 16:44

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

قالت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية أماني العزام إن الوزارة تعمل على تجهيز عطاء نقل النفط العراقي إلى الأردن.

وكشفت العزام في تصريحات صحفية ان الدفعة الاولى من النفط العراقي ستدخل قريبا، بعد انجاز عطاء النقل.

وبينت أن شاحنات النقل الأردنية ستعمل على إدخال النفط بشكل يومي على مدار العام، لإتمام الكمية المتفق عليها 10 آلاف برميل يوميا.

وقالت العزام إن تكاليف النقل لم تتضح بعد، لآن عطاء النقل لم يكتمل بصورته النهائية.

واوضحت ان اسعار النفط القادم من العراق بسعر برنت تضاف اليها تكاليف النقل، وفرق النوعية، اضافة الى التكاليف الادارية.

واتفق الأردن والعراق مطلع شباط الماضي على استيراد 10 آلاف برميل نفط يوميا من نفط البصرة، بأسعار تفضيلية.

وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي قالت إن استيراد 10 آلاف برميل نفط يوميا من العراق يؤمن 7% من استهلاك الأردن.

واضافت زواتي في منشور لها عبر تويتر إن استيراد هذه الكمية من العراق يعمل على تفعيل الاستيراد البري وما يتبعه من تأهيل للطرق وتشغيل لاسطول الصهاريج بين الأردن والعراق.

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