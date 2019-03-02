نادي الطلبة يعلن عن مدربه الجديد

2019/03/02 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي الطلبة، اليوم السبت، تسمية ثائر احمد مدرباً للفريق الكروي خلال منافسات الموسم الجاري.وذكر النادي في بيان مقتضب تلقت " العهد نيوز" نسخة

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