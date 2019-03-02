نادي.. مانشستر يونايتد يجدد اهتمامه بضم ساندرو من يوفنتوس

2019/03/02 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد نادي مانشستر يونايتد اهتمامه بضم لاعب فريق يوفنتوس "أليكس ساندرو" في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.ويُعد اللاعب البرازيلي هدفًا طويل الأمد بالنسبة للشياطين الحمر

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