“قسد” ترجّح نهاية داعش بالمعركة الدائرة في دير الزور

2019/03/02 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس رجحت قوات سوريا الديمقراطية، السبت، أن تنتهي المعركة التي تقودها ضد داعش في آخر جيب للتنظيم شرق دير الزور “قريبا”.وقال مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي لوسائل اعلام دولية تابعها “ناس” اليوم (2 اذار 2019) ان “عناصر قسد توغلت من جبهتين داخل الجيب الصغير في الباغوز بأسلحة متوسطة وثقيلة..[…]

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