البرلمان يحدد موعد أولى جلساته للفصل التشريعي الثاني والوجود الأجنبي أبرز المهام

2019/03/02 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أعلنت الدائرة البرلمانية، السبت، عن موعد انعقاد الجلسة الاولى من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.وذكر بيان للدائرة، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (2 اذار 2019)، أن “البرلمان يستأنف اعمال جلساته للسنة التشريعية الاولى للفصل التشريعي الثاني، وستكون أول جلسة يوم لسبت الموافق ٩ اذار الساعة الواحدة ظهراً”.وكان مجلس النواب قد انهى […]

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