ماذا تفعل قوات “المارينز” الأمريكية شرقي ديرالزور؟

2019/03/02 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت شبكة “فرات بوست” نقلا عن مصدر خاص “طلب عدم الكشف عن اسمه”، بأن قوة من عناصر “المارينز” الأمريكيين وصلت إلى أقصى ريف دير الزور

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