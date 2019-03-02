2019/03/02 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد النائب عن كتلة صادقون المنضوية في تحالف الفتح حسن سالم، اليوم السبت، التدخلات الأمريكية في الشأن العراقي الأمني والسياسي بمثابة فرض الإقامة الجبرية على

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سالم عن صادقون: العراق أصبح تحت الإقامة الجبرية والوصاية الامريكية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سالم عن صادقون: العراق أصبح تحت الإقامة الجبرية والوصاية الامريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).