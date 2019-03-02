الحكيـم : الرئيس الفلسطيني يزور بغداد الاسبوع الحالي وروحانـي الاسبوع المقبـل

2019/03/02 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الخارجية محمد علي الحكيم عن موعد زيارتي الرئيسين الفلسطيني والايراني الى العاصمة بغداد خلال الشهر الحالي .وذكـر الحكيم في تغريدة على حسابه الشخصي في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي ان ” العاصمة العراقية بغداد، تستمر باحتضان الاخوة والاصدقاء والتشاور معهم ضمن الحراك السياسي والدبلوماسي المستمر ” .واضاف ان ” الرئيس الفلسطيني محمود […]

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