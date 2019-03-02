2019/03/02 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، السبت (2 اذار 2019)، عن وجود ملفات ساخنة، سوف تطرح خلال جلسة مجلس النواب الأولى.وقال النائب عن التحالف فاضل الفتلاوي، لـ”وكالة وطن”، إن “هناك ملفات ساخنة في جلسة البرلمان الاولى، منها ملف استكمال الكابينة الوزارية، ورئاسات اللجان البرلمانية، وكذلك ملف التواجد الأجنبي في العراق”.وأعلن مجلس النواب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملفات ساخنة في الجلسة الاولى لمجلس النواب بفصله الجديد) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملفات ساخنة في الجلسة الاولى لمجلس النواب بفصله الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).